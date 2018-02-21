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Rize’de park edilmeye çalışılan otomobil alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 20:36 | Son Güncelleme

Rize’de park edilmeye çalışılan bir otomobil alev alev yandı.Olay, merkez Eminettin Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.

Rize’de park edilmeye çalışılan bir otomobil alev alev yandı.
Olay, merkez Eminettin Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında sürücüsünün park etmeye çalıştığı 81 AJ 327 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü alev aldı. Aracının yandığını fark eden sürücü hemen otomobili terk etti. Kısa sürede bütün aracı saran alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Alevlerin son bulduğu araca daha sonra soğutma çalışması gerçekleştirildi. Bu süre içerisinde yol trafiğe kapatıldı.

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