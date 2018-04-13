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Rize'de polis memuru intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 20:34 | Son Güncelleme

RİZE'de, polis memuru Tarkan Y.

Rize'de polis memuru intihar etti

RİZE (DHA) - RİZE'de, polis memuru Tarkan Y. (43), Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası arkasındaki park alanında beylik tabancası ile başına ateş ederek intihar etti.
Olay bugün saat 14.00 sıralarında, Camiönü Mahallesi'nde meydana geldi. Rize Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polis memuru Tarkan Y., ek hizmet binası arkasındaki park alanında beylik tabancası ile başına ateş ederek intihar etti. Çevredeki polisler tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tarkan Y., kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Tarkan Y.'nin sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
Polis memuru Tarkan Y.'nin cenazesi Rize Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Elazığ'a gönderildi.

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