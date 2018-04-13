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Rize’de polis memuru odasında intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 17:49 | Son Güncelleme

Rize İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru görevi başında tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.Öğle saatlerinde meydana gelen olayda Rize İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Tarkan Y., Emniyet Müdürlüğünün Camiönü Mahallesi’ndeki hizmet binasında bulunan odasında tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.

Rize’de polis memuru odasında intihar etti

Rize İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru görevi başında tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.
Öğle saatlerinde meydana gelen olayda Rize İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Tarkan Y., Emniyet Müdürlüğünün Camiönü Mahallesi’ndeki hizmet binasında bulunan odasında tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Silah seslerini duyan mesai arkadaşlarının Rize Devlet Hastanesine kaldırdığı polis memuru Tarkan Y. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Tarkan Y.’nin cenazesi Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünde yapılacak otopsi sonrası defnedilmek üzere memleketi Elazığ’a gönderilecek.
Polis memuru Tarkan Y.’nin böbrek hastalığına bağlı tedavi gördüğü öğrenildi.

Rize’de polis memuru odasında intihar etti

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