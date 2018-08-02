Rize'de sağanak sele döndü; başkan 'batıyoruz' paylaşımı yaptı (2)

MİNİBÜSÜN SELDE SÜRÜKLENMESİ GÖRÜNTÜLENDİ
Rize'de şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Çamlıhemşin ilçesinde dün yaşanan selde Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapandı. Yolda kalan bir minibüsün sel suları ile sürüklenmesi kameralara yansıdı. Görüntülerde aniden gelen selin yol kenarındaki minibüsü sürüklediği görülüyor. Sürücünün, selin geldiğini görünce aracı bırakıp kaçarak kurtulduğu belirtildi.
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