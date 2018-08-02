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Rize'de sağanak sele döndü; başkan 'batıyoruz' paylaşımı yaptı (5) (YENİDEN)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 17:47 | Son Güncelleme

FABRİKA SULAR ALTINDA KALDI, İŞÇİLER SON ANDA KURTULDU Rize'de şiddetli yağışın sele dönüştüğü Anbarlık köyünde, Çaykur'a ait yaş çay fabrikasını su bastı.

FABRİKA SULAR ALTINDA KALDI, İŞÇİLER SON ANDA KURTULDU Rize'de şiddetli yağışın sele dönüştüğü Anbarlık köyünde, Çaykur'a ait yaş çay fabrikasını su bastı. Bu sırada büyük panik yaşayan işçiler kaçarak son anda fabrikayı terk etti. Sel sularının araçları sürüklediği fabrikada üretim durdu. Fabrikanın depolarına da giren sel suları, kuru çayları sürükledi. Çaykur Genel Müdürü Vekili Yusuf Ziya Alim, bölgeye giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. VALİ BEKTAŞ'TAN AÇIKLAMA Öte yandan, Rize Valisi Erdoğan Bektaş yazılı açıklamada bulundu. Bazı yollarda heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığını belirten Vali Bektaş, şunları kaydetti: "Dünden bu yana ilimizde sağanak yağışlar sonucu, bazı dere yataklarında taşkınlar, menfez ve köprülerde tıkanmalar, ayrıca bazı bölgelerde de heyelanlar meydana gelmiş, zarar gören yollarda ulaşımda aksamalar yaşanmıştır. Meydana gelen bu olumsuz koşullar nedeniyle, bazı vatandaşlarımız bulundukları bölgede mahsur kalmıştır. Mahsur kalan vatandaşlarımızın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdare, UMKE ve diğer ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarılmış, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Zarar gören alanlarda hayatın normale dönmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız koordinasyon içerisinde çalışarak olayların tümüne müdahale etmiş olup, bundan sonra bölgemizde aşırı yağışların devam etmesi dikkate alınarak, ekiplerimiz hazır halde bekletilmektedir." SEL BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Rize'de sel bölgesi Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından drone ile görüntülendi. Görüntülerde, dere yataklarına inşa edilen evlerin zemin ve bodrum katlarında hasar oluştuğu görüldü. MMG: DERE YATAKLARI İŞGALDEN ARINDIRILMALI Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Denetleme Kurulu Başkanı Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi, Karadeniz'de her yıl yaşanan benzer afetlere karşı bilimsel çözümler üretilerek önlemler alınması gerektiğini belirtti. Ekşi, şöyle dedi: "Küresel iklim değişimleri bölgemizde ani yüksek debili yağışları tetikliyor. Yaşanan sel ve heyelanlar doğaya meydan okuyan, mühendislik ve mimarlık biliminin en temel kurallarına sırtını dönen yanlış şehirleşme modelinin sonucudur. Yaşanan sel felaketleri derelerin kendi yatağını aradığını, dereye rağmen yapılaşmanın zor olduğunu, olamayacağını ortaya koyuyor. Yerel yönetimler ve hükümetimiz artık ciddi bir kentsel dönüşüm ve şehircilik anlayışını ortaya koymalıdır. 'Oldubitti' şeklindeki şehircilik anlayışından vazgeçilmeli. Dere yatakları işgal ve yapılaşmadan mutlaka arındırılmalıdır. Bölge insanı bu yaşananlara mahkum değil. Burada akıl tutulması var. Her yıl yaşanan sel ve heyelanlar kabul edilemez. Radikal kararlar alarak hayata geçirilmeli. Herkes bu yaşananlara sırtını döndüğünde bu acıları her yağışta yaşarız. Dere yatakları daraltmış, su neredeyse kanaldan akıyor. Malzeme geliyor, köprü ve menfezleri tıkıyor. Su nehir yatağında özgürce akmalı. Bunu sağlayacak politikalar üretilmeli. Vatandaş bilgisizlik, hırs veya rant amaçlı yapılar inşa etmek istese de kamu, düzenleyici kurum olarak izin vermemelidir. Burada birilerinin canı yanabilir ama bunu gelecek adına ortaya kararlılıkla koymak lazım." BAKAN TURHAN BÖLGEYE GELİYOR Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile birlikte sel bölgesine geleceği öğrenildi. Bakan ve beraberindeki heyetin bölgede incelemelerde bulunacağı belirtildi.

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