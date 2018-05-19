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Rize'de şampiyonluk kutlaması gerginliği

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 22:43 | Son Güncelleme

RİZE'de, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğu araçları ile oluşturdukları konvoyla kutlayanlara yönelik tepki gösteren ve caddeyi ulaşıma kapatarak konvoyun önünü kesen Çaykur Rizesporlu bir grup taraftara, polis cop ve biber gazı ile müdahale etti.

Rize'de şampiyonluk kutlaması gerginliği

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğu araçları ile oluşturdukları konvoyla kutlayanlara yönelik tepki gösteren ve caddeyi ulaşıma kapatarak konvoyun önünü kesen Çaykur Rizesporlu bir grup taraftara, polis cop ve biber gazı ile müdahale etti.
Tuzcuoğlu Memişağa Belediye Parkı'nda toplanan yaklaşık 100 kişilik Çaykur Rizespor taraftarı, Galatasaray'ın şampiyonluğunu oluşturdukları araç konvoyu ile kornalar eşliğinde tur atarak kutlayan sarı kırmızılı taraftarlara tepki gösterdi. Caddeyi trafiğe kapatan yeşil mavili taraftarlar, 'İstanbul takımlarının şampiyonluğu Rize'de kutlanamaz' ifadeleri ile araç konvoylarının geçişine izin vermedi. Polis ekipleri dağılmaları yönünde uyardığı gruba cop ve biber gazı ile müdahale etti. Taraftarlar polisin müdahalesi ile ara sokaklara dağıldı. Gerginlik üzerine sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yapamadı.

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Rize'de şampiyonluk kutlaması gerginliğiRize'de şampiyonluk kutlaması gerginliğiRize'de şampiyonluk kutlaması gerginliğiRize'de şampiyonluk kutlaması gerginliği

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