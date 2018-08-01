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Rize'de sel ve heyelan: 3 motosikletli mahsur kaldı (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 21:27 | Son Güncelleme

SEL, YAYLA EVİNİ YIKTI Rize'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi.

SEL, YAYLA EVİNİ YIKTI Rize'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi. Şiddetli yağışla birlikte saat 18.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Dere Mezra Yaylası'nda, Muhammet Önder'e ait ev, sel nedeniyle yıkıldı. Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Rize'de belirli aralıklarla süren şiddetli yağışların gece boyu devam edeceği belirtildi.

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