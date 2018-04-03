Rize’de trafik kazası: 1 ölü

Rize’nin Gündoğdu Mahallesi’nde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bu sabah meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 61 LL 384 plakalı Erkan Özmısır (40) yönetimindeki kamyonet, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu Karadeniz Sahil Yolu Gündoğdu mevkisinde bariyerlere çarptı. Kamyonetin devrilmesi sonucu araçta sıkışan Özmısır, Rize Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Özmısır, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapatılan Karadeniz Sahil Yolu’nun Rize yönü kamyonetin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.