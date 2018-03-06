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Rize’de trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 19:02 | Son Güncelleme

Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sinan Akkuş yönetimindeki 53 HR 632 plakalı kamyonet, ilçenin Buzlupınar köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak köprü girişinde bariyerlere çarpıp dereye yuvarlandı.

Rize’de trafik kazası: 3 yaralı

Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sinan Akkuş yönetimindeki 53 HR 632 plakalı kamyonet, ilçenin Buzlupınar köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak köprü girişinde bariyerlere çarpıp dereye yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Sinan Akkuş ile birlikte kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Rize’de trafik kazası: 3 yaralı

Rize’de trafik kazası: 3 yaralı

Rize’de trafik kazası: 3 yaralı

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