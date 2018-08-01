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Rize'de yaşlı adam, bacağından vurulmuş halde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 21:27 | Son Güncelleme

RİZE'de, bacağından tabanca ile vurulan Hasan Öksüz (75), bahçede ölü bulundu.

Rize'de yaşlı adam, bacağından vurulmuş halde ölü bulundu

RİZE, (DHA)- RİZE'de, bacağından tabanca ile vurulan Hasan Öksüz (75), bahçede ölü bulundu. Olayın şüphelisi olarak A.Ö. (38) ise aranıyor.
Olay, Yeşildere köyünde meydana geldi. Hasan Öksüz'ün bahçede hareketsiz halde yattığını gören yakınları, jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın bacağından vurulmuş halde ölü olduğunu belirledi. Çevrede yapılan aramada 1 adet 9 milimetre çapında boş kovan bulundu. Olayla ilgili şüpheli A.Ö., aranıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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