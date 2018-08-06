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Rize'de yaylada mera işgal kavgası çıktı; çadır ateşe verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 12:47 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Gito Yaylası'nda, yaylacıların ortak kullandığı mera alanına çadır kurulup, yiyecek-içecek satışı yapılması gerginliğe neden oldu.

Rize'de yaylada mera işgal kavgası çıktı; çadır ateşe verildi

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Gito Yaylası'nda, yaylacıların ortak kullandığı mera alanına çadır kurulup, yiyecek-içecek satışı yapılması gerginliğe neden oldu. Hayvanlarını otlatamadıklarını belirten bir grup yaylacı, çadır sahibine tepki gösterdi. Bir kadın, sandalye ile çadırdaki malzemeleri kırdı, döktü, bir başka yaylacı da benzin döktüğü çadırı ateşe verdi.
Çamlıhemşin ilçesinde, son yıllarda yerli-yabancı turistlerin ilgi gösterdiği doğal güzelliği ile öne çıkan Gito Yaylası'nda, yaylacıların ortak kullandığı mera alanına ticari amaçlı çadır kuran Hasan Toroslu, ziyaretçilere yiyecek-içecek satışına başladı. Yaylanın ortak mera alanının kapandığını belirten yaylacılar da hayvanlarını otlatamadıkları gerekçesiyle Toroslu'nun çadırının kaldırılması için imza topladı, Çamlıhemşin Kaymakamlığı'na şikayette bulundu. Yaylaya gelen jandarma, tutanak tutarak ceza kestiği Hasan Toroslu hakkında 'mera alanını işgal'den yasal işlem başlattı.
ARBEDE ÇIKTI, ÇADIR ATEŞE VERİLDİ
Çadırda ticari faaliyetin sürmesi gerginliğe neden oldu. Mera alanında toplanan yaylacılar Hasan Toroslu'ya tepki gösterdi. Tartışma ve arbede sırasında, adı öğrenilemeyen bir kadın, çadıra girip sandalye ile malzemeleri kırdı, döktü. Bir başka yaylacı da benzin dökerek çadırı ateşe verdi. Müdahaleyle söndürülen yangında, çadır zarar gördü. Tepkili yaylacılar ardından mera alanından ayrıldı. Hasan Toroslu, jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'HAYVANLARIMIZI OTLATAMIYORUZ'
Otlak alanlara kurulan çadır ve çevresinde kamp yapanlar nedeniyle hayvanlarını otlatamadıklarını ifade eden Emine Candan, "Çevreye çöp, camlar atılıyor. Cam şişeler hayvanlarımıza zarar veriyor. Hayvanlarımız merada otlayamayınca ormana gidiyor. Bu kez de yabani hayvanlar saldırıyor. Otlak alanların hayvanlara bırakılmasını istiyoruz" dedi.
Yaylanın mera alanının işgal altında olduğunu belirten Selime Sarı ise "Yaylanın tadı kaçtı. Ben hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. Hayvanlarımı otlatamıyorum. Gitsinler çadırları başka yerde kursunlar. Bu alanlar hayvanlarındır" diye konuştu.
Mera alanının kendilerine bırakılmasını isteyen Maksude Cihan da "Hayvanlarım meraya atılan zararlı maddelerden dolayı zehirlendi. 20 bin TL zararım var. Bu çadırlar mera alanından kalkmalı. Yayla içinde bu kişinin yeri var. Gitsin orada kursun. Burası hepimizin ortak alanıdır" ifadelerini kullandı.
'YAYLAYI VERMEYECEĞİZ, DİRENECEĞİM'
Mera alanında hayvan otlatmaya yer kalmadığını anlatan Zeynep Candan da "Bu hayvan nerede otlayacak. Hayvanın otlak alanı yok. Hayvan o tarafa gidiyor biri kovalıyor, öteki tarafa gidiyor başkası kovalıyor. Ben yaylamı seviyorum. Buraları bize bıraksınlar. Birileri 2 kuruş kazanacak diye yaylayı kimseye bırakamayız. Bu nedir? Biz hayvancılıkla geçiniyoruz. Hayvancılıkla çocuklarımı okutuyorum. Turizme bir şey demiyoruz. Turizmle hayvancılık ayrılsın. Yaylada ot kalmadı. Sesimizi duysunlar. Yaylayı vermeyeceğiz, sonuna kadar direneceğim" diyerek tepkisini dile getirdi.
ÇADIR SAHİBİ: İZNİMİ ALDIM
Mera alanında çadırda işletmecilik yapan Hasan Toroslu da yayla alanını kiraladığını öne sürerek, aldığı vergi levhası ile işletmecilik yaptığını belirtti. Toroslu, "Bunların hepsi rant peşindeler. Kendileri bir şey yapmak istiyor. Beni çekemiyorlar. Ben bu yaylanın insanıyım. Gerekli izinlerimi aldım" diyerek işletmesinin yasal olduğunu savundu.

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Rize'de yaylada mera işgal kavgası çıktı; çadır ateşe verildiRize'de yaylada mera işgal kavgası çıktı; çadır ateşe verildiRize'de yaylada mera işgal kavgası çıktı; çadır ateşe verildiRize'de yaylada mera işgal kavgası çıktı; çadır ateşe verildi

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