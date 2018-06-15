HABER

Rize'de yıldırım düşen ormanda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı.

Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Ardeşen ilçesinde yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, şiddetli yağmur yağışı sayesinde büyümeden söndü. İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış giderek etkisi artırdı. Şiddetli yağmurun etkili olduğu Çıraklar köyünde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bazı ağaçların alev aldığı yangın, şiddetli yağış sayesinde büyümeden söndü. Bölgeye ulaşan ekipler de, közlenme durumunda olası bir yangın riskine karşı hazırda bekledi.

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Gölete giren 2 gençten biri boğuldu, diğeri kaybolduGölete giren 2 gençten biri boğuldu, diğeri kayboldu
Bursa'da 2 lüks villa yangında kül olduBursa'da 2 lüks villa yangında kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu

Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu

Haziran ayında büyük sürpriz! 20 dakika boyunca...

Haziran ayında büyük sürpriz! 20 dakika boyunca...

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi

Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.