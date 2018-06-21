Rize'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Rize'de, 3 aracın karıştığı, otomobil sürücüsü Burhan Ergin'in yaşamını yitirdiği, eşi Fatma Ergin'in (55) ise ağır yaralandığı kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolda geri gelen temizlik aracını fark eden otomobil sürücüsünün durakladığı, arkadan gelen TIR'ın da otomobile çarparak, sürüklenmesine neden olduğu görülüyor.

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