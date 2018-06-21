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Rize'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 13:57 | Son Güncelleme

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Rize'de, 3 aracın karıştığı, otomobil sürücüsü Burhan Ergin'in yaşamını yitirdiği, eşi Fatma Ergin'in (55) ise ağır yaralandığı kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolda geri gelen temizlik aracını fark eden otomobil sürücüsünün durakladığı, arkadan gelen TIR'ın da otomobile çarparak, sürüklenmesine neden olduğu görülüyor.

Rize'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Rize'de, 3 aracın karıştığı, otomobil sürücüsü Burhan Ergin'in yaşamını yitirdiği, eşi Fatma Ergin'in (55) ise ağır yaralandığı kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolda geri gelen temizlik aracını fark eden otomobil sürücüsünün durakladığı, arkadan gelen TIR'ın da otomobile çarparak, sürüklenmesine neden olduğu görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Rize'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı (2)Rize'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı (2)

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