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Rize'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 14:11 | Son Güncelleme

RİZE'de, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobilde sıkışıp, yaralanan çiftten sürücü Burhan Ergin (61), kaldırıldığı hastanede öldü.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE'de, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobilde sıkışıp, yaralanan çiftten sürücü Burhan Ergin (61), kaldırıldığı hastanede öldü. Tedavisi süren eşi Fatma Ergin'in (55) durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza, saat 11:30 sıralarında, İslampaşa Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden Burhan Ergin yönetimindeki 41 NC 078 plakalı otomobil, iddiaya göre, kara yolu temizlik aracını fark edince aniden sol şeride geçti. Bu sırada Ali İhsan Dinçer'in kullandığı 26 FC 763 plakalı TIR, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil de Dursun Ali Kazdal yönetimindeki 61 JB 556 plakalı kara yolu temizlik aracına çarptı. Kazada, sürücü Burhan ile eşi Fatma Ergin otomobilde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çifti, sıkıştıkları otomobilden güçlükle çıkardı. Yaralı Ergin çifti, sağlık görevlilerince ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten sürücü Burhan Ergin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtartılamadı. Fatma Ergin'in ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza sonrası kara yolları temizlik aracının sürücüsü Dursun Ali Kazdal, uzun süre gözyaşı döktü. Baygınlık geçiren Kazdal, ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle Rize- Trabzon yolu bir süre ulaşıma kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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