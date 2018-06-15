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Rögara düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 10:57 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, rögara düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, rögara düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sabah saatlerinde, Beyciler Mahallesi'nde bayram namazı için camiye giden vatandaşlar, kapağı açık olan rögardan bir köpek yavrusu sesi geldiğini fark etti. Vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rögara inerek düşen köpek yavrusunu çıkardı. Herhangi bir yarası bulunmayan köpek bulunduğu yere bırakıldı.

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