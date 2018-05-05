Rojas Y Rodrigez, Mersin'de İspanyol rüzgarı estirdi 

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan Rojas Y Rodrigez Dans Topluluğu, performansları ile büyüledi.
Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde hayranları ile buluşan topluluk, flamenko rüzgarı estirdi. Kostümlerinden danslara, ışıktan müziğe kadar kusursuz şekilde ayarlanan gösteri, görsel şölen yarattı. 'Combio De Tercio' flamenko gösterisini sahneleyen topluluk, sempatik tavırları ile de izleyicilerden tam not aldı. İspanya'nın son zamanlardaki en başarılı flamenko topluluklarından biri olan Rojas Y Rodriguez, bugüne kadar, İspanya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da çıktığı kapsamlı turnelerle adından söz ettirdi. Son zamanlarda dans dünyasının yıldızı parlayan topluluklarından birisi olan Rojas Y Rodriguez, dansları ile festivale damgasını vurdu. Klasik ve çağdaş flamenko tekniğinin mükemmel bir karışımı olan çeşitli eserlerini sahneye koyan topluluk, sık sık izleyicilerden alkış almayı başardı. Bugüne kadar birbirinden başarılı pek çok uluslararası gösteriye imza atan ve son durağı Mersin olan dansçılar, İspanyol ateşini kente taşıdı. Senkronize dans uyumları ve enerjisi ile izleyiciyi kendine hayran bırakan Rojas Y Rodriguez, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.
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