Roketli saldırıda yaralanan özel harekat polis memuru, şehit oldu

ELBİSTAN (Kahramanmaraş),(DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce 4 Haziran'da karakola yapılan roketli saldırı da ağır yaralanan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu (25) tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede şehit oldu. Nişanlı şehit polisin 2 ay sonra evleneceği belirtildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4 Haziran günü karakola yapılan roketli saldırı sonucunda ağır yaralanan Abdurrahman ve Raziye Çirkin çiftinin 7 çocuklarından en küçüğü olan Sinan Türkoğlu, 7 günlük yaşam mücadelesini tedavisinin sürdüğü Ankara GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yitirip şehit oldu. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bulunan Karaelbistan Mahallesi'nde bulunan baba ocağında acı haberi alan şehidin ailesi yasa boğuldu. Ailenin yaşadığı evin çevresine Türk bayrakları asılırken, önüne ise taziye çadırı kuruldu.

AĞABEYİYLE SOYİSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Türkoğlu'nun şehit olduğu haberini alan yakınları ise eve akın etti. Şehidin, polis olan ağabeyi Mücahit ile aldıkları karar doğrultusunda 'Çirkin' olan soyadlarını 'Türkoğlu olarak değiştirdikleri belirtildi.

2 AY SONRA EVLENECEKTİ

Kısa süre önce nişanlanan şehit Türkoğlu'nun 2 ay sonra yapacakları törenle evleneceği ortaya çıktı. Şehit polis Türkoğlu'nun cenazesi, yarın Elbistan'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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