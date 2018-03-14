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Roma döneminde yazılan 10 İncil'i satmak isterken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 14:23 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da jandama tarafından bir eve düzenlenen operasyonda Roma döneminde yazılan 10 İncil ile ruhsatsız 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Roma döneminde yazılan 10 İncil'i satmak isterken yakalandı

ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA'da jandama tarafından bir eve düzenlenen operasyonda Roma döneminde yazılan 10 İncil ile ruhsatsız 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 aylık istihbari çalışmayla B.A.'nın, tarihi İncil satacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, B.A.'nın, Direkli Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Roma döneminde yazıldığı belirlenen 10 İncil, ruhsatsız 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ele geçirilen kitap, silah ve mühimmata el konulurken, B.A. gözaltına alındı. El konulan İncil'ler Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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