Roma dönemine ait heykel ele geçirildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait, 120 santimetre boyunda kadın heykeli ele geçirildi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.D. ve M.T. adlı şüphelilerin ellerinde bulundurduğu tarihi eseri Antalya'dan getirip, Burdur'da satacağı bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, dün Karamanlı- Yeşilova yolunun mermer ocakları yol ayrımı girişinde 2 şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu. Adli makamlardan alınan kararla araçta yapılan aramada, 120 santimetre boyunda, Roma dönemine ait, kadın betimlemeli heykel ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.D. ve M.T., Tefenni Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Tarihi esere el konulurken, şüphelilerin kullandığı araç da otoparka çekildi.
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