Roma döneminin altın göz ve ağız bandı eserleri bu müzede

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, Roma döneminde yaşayan zengin ve saygın kişilerin ölmeden önce altından yaptırdıkları çelenk, göz ve ağız bandı Tokat Müzesi'nde gerçek kafatası üzerinde sergileniyor.

Sulusokak Çarşısı'nda yer alan Tokat Müzesi'nde, Maşat Höyük, Hanözü kazıları eserleri, Hristiyanlığa ait eserler ve etnografya temelli eserlerin yanı sıra sikkeler ve süs eşyaları sergileniyor. Eserler arasındaki bir kafatası ise dikkat çekiyor. Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen ve 2012 yılından itibaren Tokat Müzesi'nde sergilenen, Roma döneminin zengin ve saygın kişilerin öldükten sonra birlikte gömülmek üzere yaptırdıkları çelenk, göz ve ağız bandı, bu kafatası üzerinde sergileniyor.

Sergilenen takıların Roma dönemine ait mezarlardan çıkartıldığını belirten Tokat İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Adem Çakır, ''Hristiyanlık öncesi birçok uygarlıkta ölen insanların sahip oldukları takılar ile gömüldüğünü biliyoruz. Bunlar, o dönemdeki dini inancın bir sonucu. Onlarda da öbür dünya inancı var. Ama bizim inandığımız şekilden biraz farklı. Bu ziynet eşyalarını öbür dünyada uyandıklarında kullanabileceklerini düşünüyorlar. Bu ziynet eşyaları, zenginlerin mezarlarından çıkan eserler. Bunu dini inançlarının bir sonucu olarak yapıyorlar. Ama fakirlerin mezarlarında bunlara rastlanmıyor'' dedi.