Römork hırsızları tutuklandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesi’nde traktör römorku çaldığı iddia edilen 2 kişi jandarma ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı’ya bağlı, Çardaklı mahallesinde traktör römorku hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hırsızların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları kamera ve çevre inleme çalışmaları sonucunda römorkların M.Ç. ve M.K. tarafından çalındığı belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 2 şüpheli ve çalınan römork bulunarak gerekli işlerler yapıldığı belirtildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. ve M.K. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi’ne gönderildi. (Tİ - EFE)