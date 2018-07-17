Römorktan düşen belediye işçisi öldü

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü'nde işçi olarak görev yapan Himmet Türkan (36), traktörün römorkundan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü'ne ait traktörün römorkunda dengesini yitiren işçi Himmet Türkan, yola düştü. Ağır yaralanan Türkan, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Himmet Türkan, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! 13 ilde operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Baldızına dehşeti yaşattı! Gizli kamera ele verdi
Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı
Şok iddia! 'Muharrem Bey 24 Haziran gecesi donmuş bir şekilde kaldı'
Zincirlendi, kelepçelendi, kaçıran adamı kendine aşık etti
CHP'de işler karıştı! Çarpıcı yorum: Kemal Kılıçdaroğlu büyük hüsran yaşayacak
Kaçıran kişiyi kendine aşık edip elinden kurtulmuş!
Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…
Okuyucu Yorumları 0 yorum