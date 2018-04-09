Ruhsatsız silaha geçit yok

Adana polisi, karnaval ve maçlar nedeniyle çalışmaların en yoğun olduğu dönemlerde bile şok uygulamalar yaparak, ruhsatsız tabanca ele geçirmeye devam ediyor.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği’nde görevli yunus timleri, Portakal Çiçeği Karnavalı ve maç görevleri olmasına rağmen vatandaşların huzuru için şok uygulamalarına devam etti.
Uygulamalardan birinde polis, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde durdurduğu bir aracın torpido gözünde zulalanmış halde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Otomobil sürücüsü Cemil İ. gözaltına alındı. Ruhsatsız tabanca ve 15 fişeğe el konuldu.
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