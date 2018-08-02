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Ruhsatsız tabancayı Kuran-ı Kerim'in altına gizlemişler

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 18:44 | Son Güncelleme

BURSA'da, polisin 5 adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda saksılar içinde 30 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Bir adreste Kuran-ı Kerim altına gizlenmiş ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

Ruhsatsız tabancayı Kuran-ı Kerim'in altına gizlemişler

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, polisin 5 adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda saksılar içinde 30 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Bir adreste Kuran-ı Kerim altına gizlenmiş ruhsatsız tabancaya da el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. Yaklaşık 80 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, ekipler kilitli kapıları 'koçbaşı' diye tabir edilen balyoz ile kırarak içeri girdi. Evlerde yapılan aramada, saksılar içinde yetiştirilen 30 kök Hint keneviri, bir miktar metamfetamin, bir miktar sentetik kannabionid ele geçirildi. Evlerden birisinde de duvardaki rafta Kuran-ı Kerim altına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 10 mermi bulundu. Operasyonda A.H., H.Y., E.A. ve B.D. gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, ifadelerinden sonra serbest bırakılırken, A.H. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Ruhsatsız tabancayı Kuran-ı Kerim'in altına gizlemişlerRuhsatsız tabancayı Kuran-ı Kerim'in altına gizlemişlerRuhsatsız tabancayı Kuran-ı Kerim'in altına gizlemişler

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