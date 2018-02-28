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Rus asıllı Türk vatandaşı kadının ölümüne 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 17:24 | Son Güncelleme

TRABZON'da, Rus asıllı Türk vatandaşı Alena Topaloğlu'nun (48), oturduğu apartman dairesinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan E.P.

Rus asıllı Türk vatandaşı kadının ölümüne 1 tutuklama

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, Rus asıllı Türk vatandaşı Alena Topaloğlu'nun (48), oturduğu apartman dairesinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan E.P. (35), tutuklandı.
Olay, 2 No'lu Beşirli Mahallesi 914 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir eşinden ayrı olarak yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Alena Topaloğlu'nun bulunduğu daireden alt kata su sızmaya başladı. Bunu üzerine apartman sakinleri durumu Topaloğlu'na bildirmek için zili çaldı. Yanıt alamayan komşular, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla dairenin balkonundan eve girdi. Ekipler, yatak odasında Topaloğlu'nun cansız bedenini buldu. Başında kan izleri bulunan Alena Topaloğlu'nun cesedi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında evde tespit ettiği kan izleri ile apartman çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, kadının bir süredir ayrı olduğu eşi İ.T. ile olay anında apartmanın çevresinde görülen 4 kişiyi gözaltına aldı. İ.T. ve 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken E.P. (35) ise sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Rus asıllı Türk vatandaşı kadının ölümüne 1 tutuklama

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