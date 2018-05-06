Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

Olay, dün Alanya Kleopatra Plajı’nın üst kısmındaki kayalık bölgede meydana geldi. Eşiyle beraber kayalık bölgede gezintiye çıkan Rus Vadim Kudimov (25), bir süre tırmandıktan sonra zeminin gevşek olması nedeniyle dengesini kaybedip yuvarlanmaya başladı. Kol ve bacağını sert zemine çarpan Kudimov yaralandı.
O sırada bölgeden geçen teknelerde bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede gelen Sahil Güvenlik ekipleri, yaralı Kudimov’u zodyak bota alarak Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirdi.
Buradan da sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Kudimov tedaviye alındı. Rus turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)
Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!
Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?
Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur
Adana'da korkunç olay! Yol kenarında bulundu
İran: Sanchi faciasından Çinli Crystal gemisi sorumludur
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 2 yorum