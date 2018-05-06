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Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan plajın üst tarafındaki kayalıklara tırmandıkları esnada düşerek yaralanan Rus turist, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

Olay, dün Alanya Kleopatra Plajı’nın üst kısmındaki kayalık bölgede meydana geldi. Eşiyle beraber kayalık bölgede gezintiye çıkan Rus Vadim Kudimov (25), bir süre tırmandıktan sonra zeminin gevşek olması nedeniyle dengesini kaybedip yuvarlanmaya başladı. Kol ve bacağını sert zemine çarpan Kudimov yaralandı.

O sırada bölgeden geçen teknelerde bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede gelen Sahil Güvenlik ekipleri, yaralı Kudimov’u zodyak bota alarak Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirdi.

Buradan da sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Kudimov tedaviye alındı. Rus turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
rus çift Rusya Antalya Alanya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hay sizin haber başlığınıza sizin.......
Votkayi fazla kacirmis, kendini orumcek adam sanmis )
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