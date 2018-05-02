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Rus çıkarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 12:49 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, askeri malzeme yüklü güvertesi kamufle edilmiş, Rus donanmasına ait, 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı genel amaçlı çıkarma gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, askeri malzeme yüklü güvertesi kamufle edilmiş, Rus donanmasına ait, 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı genel amaçlı çıkarma gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı. Rusya'nın Karadeniz filosuna kayıtlı, askeri malzeme yüklü çıkarma gemisi 'Nikolai Filchenkov', Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Akdeniz’e doğru yol aldı. Geminin güvertesindeki askeri malzemelerin kamufle edilmesi dikkat çekti. Ege Denizi'nden saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giren çıkarma gemisi, saat 10.40'ta Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyünde dağdaki 'Dur yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yapan gemiye, Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. Askeri malzeme yüklü Rus çıkarma gemisi, önce Ege Denizi’ne açılacak, ardından Akdeniz'e inmek üzere yola devam edecek.

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