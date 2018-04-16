Rus gazeteci Maksim Borodin öldü

Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde yaşayan ve daha çok Suriye ile alakalı yaptığı haberlerle bilinen gazeteci Maksim Borodin pencereden düşerek hayatını kaybetti.
Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde yaşayan gazeteci Maksim Borodin iki gün önce beşinci kattaki dairesinin penceresinden düşüp komaya girmişti. Suriye meselesi ile alakalı yaptığı haberlerle tanınan ve kamuoyu üzerinde belirleyici etkisi olan gazetecinin bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis yaşan olayın arkasında bir suçlu olmadığını belirtse de Borodin’in Rus meslektaşları olayın cinayet olabileceğini iddia ediyor.
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