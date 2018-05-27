Rus genç doğum gününde kazada öldü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dün 20'nci yaşını kutlayan Rus Daniil Tozik, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Beldibi Mahallesi'ndeki Çifteçeşmeler mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan staj yaptığı Kemer'deki otele gelen Daniil Tozik, M.Ş.'nin kullandığı 07 KAH 77 plakalı midibüsten indikten sonra D400 karayolunda yaya geçidi ya da ışıklandırmanın olmadığı noktadan karşıya geçmek istedi. Bu sırada A.Y.'nin kullandığı 07 MKN 23 plakalı otomobil, Daniil Tozik'e çarptı.

Ağır yaralanan Daniil Tozik için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Tozik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Daniil Tozik'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Kemer Devlet Hastanesi'ne, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA

Otomobil sürücüsü A.Y. ile Daniil Tozik'i durak harici noktada indirdiği öne sürülen midibüs şoförü M.Ş. gözaltına alındı. A.Y. ve M.Ş.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yerleşik yaşayan Daniil Tozik'in dün doğum günü olduğu ve 20'nci yaşını kutladığı belirtildi.

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