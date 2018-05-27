HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Rus genç doğum gününde kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 15:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dün 20'nci yaşını kutlayan Rus Daniil Tozik, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Rus genç doğum gününde kazada öldü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dün 20'nci yaşını kutlayan Rus Daniil Tozik, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece Beldibi Mahallesi'ndeki Çifteçeşmeler mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan staj yaptığı Kemer'deki otele gelen Daniil Tozik, M.Ş.'nin kullandığı 07 KAH 77 plakalı midibüsten indikten sonra D400 karayolunda yaya geçidi ya da ışıklandırmanın olmadığı noktadan karşıya geçmek istedi. Bu sırada A.Y.'nin kullandığı 07 MKN 23 plakalı otomobil, Daniil Tozik'e çarptı.
Ağır yaralanan Daniil Tozik için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Tozik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Daniil Tozik'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Kemer Devlet Hastanesi'ne, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA
Otomobil sürücüsü A.Y. ile Daniil Tozik'i durak harici noktada indirdiği öne sürülen midibüs şoförü M.Ş. gözaltına alındı. A.Y. ve M.Ş.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ
Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yerleşik yaşayan Daniil Tozik'in dün doğum günü olduğu ve 20'nci yaşını kutladığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERHer yıl 138 bin kişiyi öldürüyor! Dehşete düşüren detaylarHer yıl 138 bin kişiyi öldürüyor! Dehşete düşüren detaylar
Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandıTarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan kişi yakalanıp, tutuklandıİYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan kişi yakalanıp, tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler! Doktor korkunç gerçeği anladı

Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler! Doktor korkunç gerçeği anladı

Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın kabusu yaşadı!

Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın kabusu yaşadı!

Uludağ'da inanılmaz görüntü!

Uludağ'da inanılmaz görüntü!

Sürücüyü gören dondu kaldı!

Sürücüyü gören dondu kaldı!

İkiye bölünen araçtan sağ çıktı!

İkiye bölünen araçtan sağ çıktı!

Uşak’ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Uşak’ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.