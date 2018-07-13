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Rus kadın turist intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 15:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus Tatiana Evsiukova (35) kaldığı otelin 4'üncü katındaki odasının penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Rus kadın turist intihar etti

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus Tatiana Evsiukova (35) kaldığı otelin 4'üncü katındaki odasının penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 03.30 sıralarında İncekum Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Alanya'da tatil yapan Rus turist Tatiana Evsiukova, henüz bilinmeyen bir nedenle otelin 4'üncü katındaki odasının penceresinden atladı. Olayı gören otel çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri beton zemine düşen Rus turistin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Evsiukova'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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