Rus mafya liderinin cenazesi özel bir şirket tarafından alındı

Antalya’nın Kemer ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden 60 yaşındaki Rus mafya lideri Gaıoz Gıorkhelıdze’nin cenazesi özel bir şirket tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Gıorkhelidze’nin cenazesinin uçakla önce İstanbul’a, oradan da Gürcistan’ın Batum kentine götürüleceği bildirildi.

Kemer’e bağlı Arslanbucak Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar akşamı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gaioz Giorkhelidze’nin (Gayoz Zviadadze) cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gıorkhelidze’nin cenazesi yapılan otopsinin ardından özel bir cenaze firması tarafından uçakla önce İstanbul’a, oradan da Gürcistan’ın Batum kentine götürüleceği belirtildi. Giorkhelidze’nin Batum’da toprağa verileceği öğrenildi.

Olayda başından vurulan Gaıoz Gıorkhelidze (Gayoz Zviadadze) olay yerine hayatını kaybederken, Giga Giorkhelidze ise bacağından yaralandı.

Öte yandan Rus internet sitelerinde yer alan haberlerde, Zviadadze’nin Rostov bölgesinin en ünlü mafya liderlerinden biri olduğu ve Rusya’da ’Giya Kutaisskiy’ lakabıyla bilindiği yazıldı. Rus basını yaşanan olayın bir mafya hesaplaşması olduğunu da belirtti.

Ayrıca, Zviadadze’nin, Rusya’da yer altı dünyasının önde gelen kişilerinin oy kullanacağı “babaların babası” oylamasının güçlü adaylarından olduğu belirtildi. Zviadadze’nin, Rusya’nın Yaroslavl eyaletinde Don Nehri kıyısında bulunan ve Karadeniz’in kuzeyindeki en gelişmiş kent olarak bilinen Rostov bölgesinin hakimiyeti konusunda anlaşmazlığa düştüğü iddia edilen bir diğer mafya lideri karşısında güç toplamak ve Rus makamlarının baskısından kurtulmak umuduyla bir süre Türkiye’de gizlenerek faaliyetlerini sürdürmeye karar verdiği ileri sürüldü.