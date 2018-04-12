Rus savaş gemileri Tarsus deniz üssünden ayrıldı

ABD Suriye’ye saldırmaya hazırlanırken, Rus savaş gemilerinin Akdeniz kıyısındaki Tarsus deniz üssünden ayrıldığı bildirildi.
Duma’da kimyasal silah kullanıldığı iddialarından sonra ABD’nin Suriye’ye saldırı düzenleyeceğini açıklaması üzerine, Rus savaş gemilerinin Suriye’nin Akdeniz kıyısındaki Tarsus deniz üssünden ayrıldığı bildirildi.
Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye’ye karşı güç kullanmanın Birleşmiş Milletler (UN) anlaşmalarına aykırı olduğu bildirildi.
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