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Rus savaş uçakları İdlib kırsalını bombaladı: 22 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

Rus savaş uçaklarının İdlib’in kuzey kırsalında Kefr Betih kasabasını hedef alan hava saldırıları sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus savaş uçaklarının İdlib’in kuzey kırsalında Kefr Betih kasabasını hedef alan hava saldırıları sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılarda çoğu çocuk çok sayıda sivilin de yaralandığı kaydedildi.
Sivil savunma görevlilerinin enkaz altından ölü ve yaralıları arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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