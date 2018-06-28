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Rus subay Karloviç'in mezarı Kars Müze Müdürlüğü'ne taşındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

ARDAHAN'da Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında bulunan Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç'in mezarı, arkeologlar tarafından sökülerek, sergilenmek üzere Kars Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

Rus subay Karloviç'in mezarı Kars Müze Müdürlüğü'ne taşındı

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında bulunan Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç'in mezarı, arkeologlar tarafından sökülerek, sergilenmek üzere Kars Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Arsa sahibi Nurbay Yıldız, "Nihayet kurtulduk, inşaata başlayacağız" dedi.
Karagöl Mahallesi'nde bir inşaatta 25 Nisan 2017'de başlatılan temel kazısı sırasında, üzerinde haç işareti olan 2 metre uzunluğunda, 90 santim derinliğinde bir tabut bulundu. Özel bölmede olan tabut çıkarılıp kapağı açıldığında, sakalları, paltosu, çizmeleri üzerinde duran bir iskelet bulundu. Askeri kıyafetin apoletinde 3 yıldız ve 20 rakamı bulunduğu belirlendi. Etrafı tuğlalarla örülü mezarın içindeki iskeletin, Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karlovic'e ait olduğu tespit edildi. Yarbay Karloviç'in iskeleti, tabutu ile birlikte Kars Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.
Mezarın ortaya çıkarılmasıyla birlikte inşaat çalışması durdurulan arsada arkeologlar, 14 ay sonra yeniden kazı çalışması başlattı. Çalışma sonunda, Karloviç'in mezarı da tamamen sökülerek, taşları bir torba içerisine konulup, sergilenmek üzere Kars Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.
Arsanın sahibi Nurbay Yıldız, müteahhidin konut inşaatına yeniden devam edeceğini belirterek şöyle dedi:
"Bir yıllık süreç sona erdi ama biz çok mağdur olduk. Kars'ta 14 defa komisyon toplandı. Bu komisyonların tamamında görüşüldüğünü zannetmiyorum. Bundan 3 ay önce bir karar çıktı. Mezarın Sulakyurt köyünde defin edileceği ve buranın da bize yeniden teslim edileceğine ilişkin ama bu üç ay sürede hiçbir şey yapılmadı. Ceset halen Kars'ta müzenin deposunda bekletiliyor. Buradaki mezarı da nihayet bugün gelip tamamen aldılar. Kars'taki müzeye götürüp sergileyeceklermiş. Burada bizim zararımızı kim karşılayacak bilgimiz yok. Bu konuyu araştırıyorum. Gerekli dilekçelerimi vermiştim. Hakkımı savunmaya devam edeceğim. Bize 'İnşaata başlayabilirsiniz' denildi. Elimizde yazılı bir belge var, tahminen önümüzdeki hafta inşaata başlayacağız."

FOTOĞRAFLI

Rus subay Karloviç'in mezarı Kars Müze Müdürlüğü'ne taşındıRus subay Karloviç'in mezarı Kars Müze Müdürlüğü'ne taşındıRus subay Karloviç'in mezarı Kars Müze Müdürlüğü'ne taşındıRus subay Karloviç'in mezarı Kars Müze Müdürlüğü'ne taşındı

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