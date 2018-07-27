Rus turist, boğulma tehlikesi geçirdi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde müstakil evin yüzme havuzuna serinlemek için giren Rus turist Timur Shabakaru (19), boğulma tehlikesi geçirdi. Ablası tarafından kurtarılan Shabakaru, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kamelya Sokak'ta kiraladıkları müstakil eve ait yüzme havuzuna giren Rus turist Timur Shabakaru, bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden ablası tarafından havuzdan çıkarılan Timur Shabakaru için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye götüren Shabakaru, tedaviye alındı.

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