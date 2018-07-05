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Rus turist denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 18:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki otelde tatil yapan Rus Victor Agafonov (87), denizde boğuldu.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki otelde tatil yapan Rus Victor Agafonov (87), denizde boğuldu.
Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Victor Agafonov, dün sabah saatlerinde sahilde denize girdi. Batıp çıkmaya başlayan Rus turisti, denizden tatilciler çıkardı. Sahilde ilk müdahalesi yapılan Victor Agafonov, sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Victor Agafonov hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Victor Agafonov'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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