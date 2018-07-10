Rus turist denizde boğuldu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde Rus Vladimir Mutretsov (66) tatil yaptığı otelin sahilinde boğuldu.
Serik'e bağlı Boğazkent turizm merkezindeki bir otele tatil yapan Rus Vladimir Mutretsov, saat 12.00 sıralarında otele ait su sporlarının yapıldığı sahil kısmında denizde hareketsiz yatarken görüldü. Otelin cankurtaranları tarafından kıyıya çıkarılan Mutretsov'a ilk müdahale yine otelin sağlık görevlileri ve cankurtaran tarafından yapıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilçedeki özel bir hastaneye götürdüğü Vladimir Mutretsov, yaşamını yitirdi. Serik cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Mutrevsov'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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