Rus turist havuzda boğuldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ailesiyle tatil yapan Rus Milausha Salikhova (54), kaldığı otelin havuzunda boğuldu.

İncekum Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Rus Milausha Salikhova, dün akşam saatlerinde serinlemek için otelin havuzuna girdi. Bir süre sonra daldığı havuzun dibinden çıkamayan Salikhova'yı fark eden otel görevlileri, havuza atlayarak kadını çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Salikhova, ambulansla ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Salikhova, kurtarılamadı.

Milausha Salikhova'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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