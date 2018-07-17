Rus turist, havuzda boğuldu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Rus Tamara Gapeeva (69) tatil yaptığı otelin havuzunda boğuldu.
Kemer'e bağlı Yeni Mahalle'de bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Tamara Gapeeva, dün havuzda boğulma tehlikesi geçirdi. Görevliler ve tatilciler tarafından kurtarılan Gapeeva'ya yakındaki özel hastanenin sağlık ekibi müdahale etti. Tamara Gapeeva, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Tamara Gapeeva'nın cenazesi Kemer Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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