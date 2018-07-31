Rus turist Marmaris'te 2 gündür kayıp

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te tatil yapan Rus turist Ariat Zaripov (24), 2 gündür kayıp olarak aranıyor.
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Marmaris ekibine, geçen pazar günü, Marmaris'te tatil yapan Rus turist Ariat Zaripov'un kayıp olduğu bilgisi geldi. Rus Zaripov, iddiaya göre, Marmaris Barlar Sokağı'nda eğlendikten sonra aşırı alkollü olduğu için arkadaşları tarafından ücreti peşin ödenerek, taksiye bindirildi. Zaripov, bir süre sonra taksi sürücüsünü, tuvalet ihtiyacını gidermek için Turunç girişinde durdurdu. Daha sonra sürücünün yanına gelen Zaripov, yürüyeceğini söyleyip, kara yolunda ilerlemeye başladı. Ekipler, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Turunç Mahallesi'ne hareket etti. Bölgedeki ormanlıkta ve yol kenarında arama yapıldı; ancak Zaripov'a ulaşılamadı. Turunç Jandarma Karakolu ekipleri, Rus turist Ariat Zaripov'un arkadaşları ile taksi şoförünün ifadesine başvurdu. Rus turisti arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.
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