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Rus turist otelin 4'üncü katından düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde konakladığı otelin 4'üncü katından düşen Rus Marsel Nagimov (35) yaşamını yitirdi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde konakladığı otelin 4'üncü katından düşen Rus Marsel Nagimov (35) yaşamını yitirdi.
Manavgat'ın Side Mahallesi Kumköy turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Rus Marsel Nagimov, geçen perşembe gecesi, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek otelin 4'üncü katından düştü. Olay yerinde yaşamını yitiren Marsel Nagimov'un cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Marsel Nagimov'un aşırı derecede alkollü olduğu iddia edildi.

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