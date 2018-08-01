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Rus turist Tatiana, denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 14:06 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Rus vatandaşı Tatiana Lashina (32), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.  Olay, turizm şehri Girne'nin Esentepe bölgesinde meydana geldi. Tatiana Lashina, nişanlısı ile birlikte halk plajına gitti. Dalgalı denizde serinlemek için suya giren Lashina, akıntıya kapılıp çırpınmaya başladı.

Rus turist Tatiana, denizde boğuldu

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Rus vatandaşı Tatiana Lashina (32), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.
Olay, turizm şehri Girne'nin Esentepe bölgesinde meydana geldi. Tatiana Lashina, nişanlısı ile birlikte halk plajına gitti. Dalgalı denizde serinlemek için suya giren Lashina, akıntıya kapılıp çırpınmaya başladı. Nişanlısı tarafından denizden çıkarılan Tatitana Lashina, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki gün boyunca yoğun bakımda kalan Lashina, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Tatiana Lashina'nın cenazesinin Rusya'ya gönderileceği belirtildi.

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Rus turist Tatiana, denizde boğuldu

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