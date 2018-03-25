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Rüşvet iddiasıyla iki kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 11:20 | Son Güncelleme

CHP’li Piraziz Belediyesi’ni denetime gelen müfettişlerin Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu’ndan rüşvet aldığı yönündeki iddialarla ilgili iki kişi gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Piraziz Belediyesi’nde yaşanan bu rüşvet skandalıyla ilgili açıklama yapan CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu “Belediye Başkanımız Hüseyin Görgülüoğlu, belediyeyi denetime gelen Maliye Bakanlığı’nda görevli müfettişin kendisinden rüşvet istediğini ileri sürerek ihbarda bulunmuştur.

Rüşvet iddiasıyla iki kişi tutuklandı

CHP’li Piraziz Belediyesi’ni denetime gelen müfettişlerin Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu’ndan rüşvet aldığı yönündeki iddialarla ilgili iki kişi gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Piraziz Belediyesi’nde yaşanan bu rüşvet skandalıyla ilgili açıklama yapan CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu “Belediye Başkanımız Hüseyin Görgülüoğlu, belediyeyi denetime gelen Maliye Bakanlığı’nda görevli müfettişin kendisinden rüşvet istediğini ileri sürerek ihbarda bulunmuştur. Bu ihbar üzerine yapılan soruşturma kapsamında, seri numaraları alınmış paralar ve diğer delillerle ve bir başka ilçeden olan bir kişiyle birlikte tutuklanmıştır. Operasyonu yürüten güvenlik güçlerini ve Başkanımızı gösterdiği hassasiyet ve CHP’li bir başkana yakışan, halkın menfaatlerini koruyan duyarlı tavrı nedeniyle kutluyorum. Dosyaya gizlilik yasağının bir an önce kaldırılarak olayın ayrıntılarının açığa çıkarılmasını ve örnek olması açısından bütün ülkemize duyurulmasını bekliyorum” dedi.

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