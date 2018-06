Rüşvetle suçlanan polisler hakim karşısında

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA’da otoparklara usulsüz araç çekerek haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 8’i polis 20 kişinin yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada, tutuklu 10 sanıktan 6’sı tahliye edildi.

Bir ihbarı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde bazı görevlilerin otopark işletmecileri ile belirli bir menfaat çerçevesinde anlaştıkları, yasak yere park edilen araçları asli görevleri olmasına rağmen para karşılığı çektirdiklerini tespit etti. Araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin bazı araç sahipleri araç çekilmeden gelmesine rağmen aracı teslim etmeyerek otoparka çekilmelerini sağladıkları, trafiği engellemediği halde gece geç saatlerde ara sokaklara park eden araçları da çektirdikleri, bunun karşılığında da araç başına otopark sahibinden para aldıkları belirlendi. Şüphelilerin, ne kadar çok araç çektirilirse o kadar çok para alacakları için mümkün olduğu kadar fazla araç çektirmeye çalıştıkları tespit edildi.

6 aylık teknik projeli takip sonunda harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü timleri, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. İkisi otopark olmak üzere 18 adrese düzenlenen operasyonda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli biri müdür rütbesinde 8 polis ile otopark sahibi ve çalışanı toplam 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis, daha sonra 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, otopark görevlileri tarafından kamu görevlilerine çektirdikleri araç ve ödenen ücretlerle ilgili notların yer aldığı çeteleler ile bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 15 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa S.’nin yanı sıra Okay Ö., A.S., C.D., Ç.T., İ.S., M.Y., M.E.K, M.A. ve Ö.A. tutuklandı. A.E, C.K.K, M.H.T, D.T, İ.A, M.B, Ö.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan 8’i polis, 2’si otopark çalışanı ile tutuksuz yargılanan 10 kişi bugün hakim karşısına çıktı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada ifadesi alınan sanık Mustafa S., 21 yıllık mesleki hayatında görevini layıkıyla yerine getirdiğini söyledi. Trafikte kural ihlali yapan araçların ekipler tarafından fotoğraflandığını, daha sonra çekme işleminin gerçekleştiğini anlatan Mustafa S., usulsüz bir çekim işleminin yapıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Antalya olarak trafik denetlemede yaptıkları çalışmaların yoğunluğu bakımından Türkiye 3’üncüsü olduklarını sözlerine ekleyen Mustafa S., “Görevimiz dışında başka bir şeyle uğraşmadık. Görevimiz araçları toplamak değil, trafiği düzenleme ve denetlemek. Bugüne kadar usulsüz çalışma yapmadım, yapılmasına da müsaade etmem” dedi. Antalya’da geçen yıl çekilen araç sayısının 2016’dan yüzde 20 daha az olduğunu iddia eden Mustafa S., kendileri için önemli olanın araç çekmek değil, trafiği düzenlemek olduğunu söyledi.

Otopark sahibinin, kendisine araç çekilmesiyle ilgili bir talepte bulunmadığını iddia eden Mustafa S., kendisine atılan mesajların MMS’ten gönderildiğini ve bu mesajlara hiç bakmadığını öne sürdü. Menfaat, çıkar ve rüşvet alışverişi içinde bulunmadığını söyleyen Mustafa S., sağlık sorunlarından dolayı beraat ve tahliyesini istedi.

Duruşmada ‘çete lideri’ iddiası ile ifade veren otopark sahibi Okay Ö. ise kendisine sahte ihbarla kumpas kurulduğunu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme başkanının, polis memurlarına attığı “1 aydan beri hiçbir çalışma yok sizde” şeklindeki mesajı sorması üzerine Okay Ö., “Araç çekilmesi için mesaj atmadım. Hiçbir polisle para ve araç çekmeyle ilgili bir konuşma yapmadım” dedi.

“Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Gencer’i görevden aldırmak için siyasilerle görüştüğün iddia ediliyor” şeklinde soruya ise Okay Ö., “Ben içimi döktüm. Kendimi rahatlatmak için yaptığım görüşmelerdir” dedi. Okay Ö’nün, Mehmet Cem Gencer’in özel hayatı ile ilgili iddiada bulunması üzerine mahkeme başkanı, “Bu duruşma konusu değil” diyerek sözünü kesti. Okay Ö., KOM Şube'yi de eleştirerek, araçların indir-bindir parasını tutanaklara rüşvet olarak yazdıklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mustafa S., Okay Ö., O.S. ve M.Y’nin tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.