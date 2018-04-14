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Rusya: "ABD tüm uluslararası kuralları ihlal etti, Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir"

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 05:52 | Son Güncelleme

IHAAW054322-ASA/14-04-2018 - Rusya: "ABD tüm uluslararası kuralları ihlal etti, Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" 14.04.2018 05:43:22 TSI NNNN

IHAAW054322-ASA/14-04-2018

- Rusya: "ABD tüm uluslararası kuralları ihlal etti, Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir"

14.04.2018 05:43:22 TSI
NNNN

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