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Rusya Başkonsolosluğu önünde ‘Doğu Guta’ protestosu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 14:30 | Son Güncelleme

Suriyeli Dernekler Platformu, Suriye’de Esed rejimi tarafından Doğu Guta’da gerçekleştirilen saldırıları Rusya İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nde bulunan Rusya Başkonsolosluğu önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup ortak bir basın açıklaması yaptı.

Suriyeli Dernekler Platformu, Suriye’de Esed rejimi tarafından Doğu Guta’da gerçekleştirilen saldırıları Rusya İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.
Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nde bulunan Rusya Başkonsolosluğu önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup ortak bir basın açıklaması yaptı. 2012 yılından bugüne kadar Guta’da 400 bin kişinin kuşatma altında olduğunu vurgulayan Ömer Faruk Teke, “Guta’da 2012 yılından bu zamana kadar 400 bin kişi kuşatma altındadır. Bunlardan 250 bini çocuklardan oluşmaktadır. Guta’da hastaneler, okullar, camiler ve pazarlar hedef alınmaktadır. Guta bölgesi gerilimin azalma bölgesi olarak gösterilmesine rağmen Rusya ve Esed rejimi katliam boyutuna ulaşmıştır. 17 Kasım’dan bu zamana kadar Esed ve Rusya tüm vahşetini Guta’da kullanmaktadır. 196’sı çocuk 107’si kadın olmak üzere toplam 570 kişi şehit olmuştur. Şehitlerin sayısı dört gün içinde 237’ye ulaşmıştır. Yaralılar tıbbi yetersizlik nedeniyle tedavi edilememektedir ve ölüm oranları artmaktadır. Son 24 saat içerisinde 100 kişi hayatını kaybetmiştir’’ diyerek yaşanan saldırılara dikkat çekti.
Yaşanan drama dünya ülkelerinin sessiz kaldığını belirten Teke, “Bütün bunlar sessiz kalan tüm dünyanın gözleri önünde yaşanmaktadır. Bizler buradan Suriyeli sivil toplum kuruluşları ve aktivistler olarak Birleşmiş Milletler, uluslar arası örgütler, barışı destekleyen devletler, insan haklarını savunan tüm kuruluşlar ve vicdan sahiplerine sesleniyoruz. Derhal uluslararası alınan kararların uygulanmasını, katliamların durdurulmasını, demografik yapının değişmemesini, kuşatma altındaki sivillerin kurtarılmasını ve göçe zorlanmanın engellenmesini talep ediyoruz’’ ifadelerini kullanarak uluslar arası örgütleri göreve çağırdı.
Basın açıklamasının ardından 100 kişilik grup attıkları sloganlarla yaşanan saldırıları protesto etti. Esed rejimi ve saldırılara göz yumduğu iddia edilen Rusya’ya tepki gösteren grup 1 saatlik eylemin ardından olaysız bir şekilde dağıldı. Protesto eylemi sırasında polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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