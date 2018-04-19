Rusya Dışişleri Bakanlığında bomba paniği

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda bomba olduğuna ilişkin yapılan asılsız ihbar paniğe neden oldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın başkent Moskova’daki binasında bomba olduğuna ilişkin kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan bir telefon ihbarı paniğe yol açtı. Yanlış ihbar nedeniyle, bakanlı binasındaki yaklaşık 40 personel tahliye edildi. Bomba imha ekipleri tarafından binada yapılan inceleme sonucunda ihbarın sahte olduğu ortaya çıktı.