HABER

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, bu saldırıdan sonra Şam yönetimine S-300 hava savunma sistemlerini göndermeyi düşündüklerini ifade etti.

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 12:10 | Son Güncelleme

IHAAW120344-ASA/14-04-2018 - Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, bu saldırıdan sonra Şam yönetimine S-300 hava savunma sistemlerini göndermeyi düşündüklerini ifade etti. 14.04.2018 12:03:44 TSI NNNN

IHAAW120344-ASA/14-04-2018

- Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, bu saldırıdan sonra Şam yönetimine S-300 hava savunma sistemlerini göndermeyi düşündüklerini ifade etti.

14.04.2018 12:03:44 TSI
NNNN

Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyorBakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
AK Partili Külünk'ten olay paylaşımAK Partili Külünk'ten olay paylaşım
Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Putin'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Putin'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.