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Rusya Maarat El Numan’ı havadan ve denizden bombaladı: 8 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 09:52 | Son Güncelleme

Rus savaş uçakları ve Suriye’nin Akdeniz kıyısındaki Rus savaş gemileri, dün gece İdlib yakınlarında bulunan Maarat El Numan kasabasını bir saat süreyle nöbetleşe bombaladı.Rusya savaş uçakları, Maarat El Numan kasabasına 16 bombalı hava saldırısı düzenledi.

Rus savaş uçakları ve Suriye’nin Akdeniz kıyısındaki Rus savaş gemileri, dün gece İdlib yakınlarında bulunan Maarat El Numan kasabasını bir saat süreyle nöbetleşe bombaladı.
Rusya savaş uçakları, Maarat El Numan kasabasına 16 bombalı hava saldırısı düzenledi. Suriye’nin Akdeniz sahillerinde demirleyen Rusya savaş gemileri ise Maarat El Numan’a salkım bombalı roketlerle saldırdı. Bir saat süren saldırıda çok katlı bir bina yıkıldı. Binalarda yangın çıkarken, 8 sivil hayatını kaybetti, ceset parçaları etrafa yayıldı, onlarca sivil ise yaralandı. Yıkılan binaların altında kalan ölüleri çıkartma ve sağ olanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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