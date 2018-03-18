Rusya seçimlerinde 1 ölü

Rusya’da başkanlık seçimlerinde oy kullanmak için sandığa giden bir vatandaş hayatını kaybetti.
Rusya’ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nin Ufa şehrinde başkanlık seçimleri için sandık başına giden bir vatandaş, seçim merkezinde hayatını kaybetti. Olayı doğrulayan Başkurdistan Sağlık Bakanlığı sözcüsü, hayatını kaybeden vatandaşın ölüm sebebinin araştırıldığını söyledi.
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